رئيس البرلمان العربي يزور تونس غدًا

البلاد : متابعات

يبدأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي غدًا زيارة إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان، لدعم البرلمان التونسي في ظل انتخاب رئيس جديد للبلاد ورئيس جديد لمجلس النواب.

وأوضح الدكتور السلمي في بيان له اليوم أنه من المقرر أن يلتقي وفد البرلمان العربي خلال الزيارة مع كل من الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي لبحث سُبل تمتين العلاقات بين البرلمان العربي وتونس واطلاعهما على قرارات ومواقف وخطط عمل البرلمان العربي من أجل دعم ونصرة القضايا العربية في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي.