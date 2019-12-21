محمد صلاح .. لا يهرول عبثاً

جدة – مصباح معتوق

لا زال النجم الدولي المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي يواصل فرض اسمه وهيمنته بين النجوم العالميين في عالم “الساحرة المستديرة”، إذ أكدت صحيفة ” theguardian” الإنجليزية تواجده ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم.

واحتل “مو صلاح” تاسع هداف الدوري الإنجليزي بتسعة أهداف، المركز الخامس في القائمة، التي تصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والمتوج بالكرة الذهبية 2019 وأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجاء في المركز الثاني، الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول

وحل السنغالي ساديو ماني في المركز الثالث، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بالمركز الرابع.

وشهدت القائمة، سيطرة واضحة من لاعبي ليفربول، ومانشستر سيتي، بعدما تواجد 32 % من اللاعبين فيهما ضمن أفضل 50 لاعبا في العالم.

وكشفت صحيفة ” theguardian”، أن نتيجة التصويت، أتت وفقاً لآراء 239 من خبراء كرة القدم، والإعلام الرياضي، على مستوى العالم، من 63 دولة.

وقالت الصحيفة، إن صلاح لعب دورا مبهرا مع ليفربول خلال عام 2019

بعدما سجل 20 هدفا، أبرزها جاء في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي توج بها “الريدز” خلال شهر مايو.

وأضافت أن الأسف الوحيد لصلاح يتمثل في فشله في حصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، حيث ودع الفراعنة المسابقة من دور 16.

يُذكر أن محمد صلاح احتل المركز 69 في استفتاء ذا جارديان عام 2015، قبل أن يأتي في المرتبة 65 في 2016

ثم ارتقى إلى المركز 22 في 2017، وخامسا في 2018.