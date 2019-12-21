رسميًا: كارلو أنشيلوتي مدربًا لإيفرتون الإنجليزي

أعلن إيفرتون الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي كمدربٍ للفريق.

عقد أنشيلوتي (60 عامًا) سيمتد مع التوفيز حتى صيف 2023 ولم يتم الإفصاح عن الأمور المادية بعد.

ويتمتع المدرب الخبير بشهرة واسعة في عالم كرة القدم، إذ أشرف على تدريب كبار قارة أوروبا وفاز معهم بالعديد من الألقاب.

فقد حصد أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان 2003 و 2007 ثم ريال مدريد عام 2014.

وتبعهم بالحصول على كأس السوبر الأوروبي في المرات الثلاث.

بينما حقق الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي 2010 والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان 2013 والدوري الألماني مع بايرن ميونيخ عام 2017.

إجمالًا فاز أنشيلوتي بـ 21 لقبًا طيلة مسيرته التدريبية التي بدأها عام 1995 مع فريق ريجينا الإيطالي.

وكان نابولي قد أقال كارليتو الأسبوع الماضي بعد تدهور نتائج الفريق الجنوبي في الكالتشيو.

وربطته الأخبار بالانتقال إلى بايرن ميونيخ وأرسنال، بيد أن إيفرتون سرّع وتيرة المفاوضات وعرض راتبًا خرافيًا لم يستطع رفضه.