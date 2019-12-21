الهلال رابع العالم

جدة- محمود العوضي

فرط فريق الهلال ، في فرصة تاريخية بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بهدف سجله إدواردو، من ضربة رأسية على يسار حارس مونتيري، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ياسر الشهراني.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي مونتيري هدف التعادل عند الدقيقة 56، عن طريق أرتورو جونزاليس، قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 66، تمكن الأسد جوميز من تسجيل هدف التعادل لنادي الهلال من ضربة رأسية على يسار حارس مونتيري، لتنتهي المباراة بالتعادل2/2.

ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق مونتيري المكسيكي (4-3) بعدما أهدر الثنائي، إدواردو ومحمد كنو؛ ليتوج بالمركز الثالث، ويحل فريق الهلال بالمرتبة الرابعة في كأس العالم للأندية 2019.