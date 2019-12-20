وزير العمل يرعى منتدى المرأة العربية الصينية

الرياض – البلاد

رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الدورة الثالثة من منتدى المرأة العربية الصينية، الذي أقيم بعنوان “المرأة وصناعة مستقبل مبدع ومستدام”, ونظمته الوزارة بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور عدد من ممثلي الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة.

وأعرب في كلمته عن شكره لجامعة الدول العربية على هذه المبادرة في تجسير الروابط والعلاقات بين الدول العربية وجمهورية الصين، وتسليط الضوء على الأهداف المشتركة في قضايا تمكين المرأة, حيث يتزامن هذا المنتدى مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، مبينا أن قيادة المملكة أولت المرأة اهتمامًا غير مسبوق في عدة مجالات أهمها التمكين والقيادة الإدارية وذلك بوصفها النصف المكمل للمجتمعات، ولإيمانها بمكانتها وقدراتها وأهمية أدوارها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وأصولية دورها ورسوخه في بناء الأسرة، التي يعد استقرارها اللبنة الأساسية في الوصول إلى مجتمع مستقر آمن فكريًا، ناضج من جميع النواحي العلمية والثقافية، وواعٍ بقضاياه الاجتماعية، ومدرك لأهمية التكامل فيما بين أفراد المجتمع للوصول إلى النتائج المرجوة من خطط التنمية، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي مبدع بأبنائه وبناته.

واشتمل المنتدى على عدة محاضرات وحلقات نقاشية تضم العديد من المحاور أبرزها (مبادرات القطاع غير الربحي وتمكين المرأة، المرأة والاستثمار، مكانة المرأة في الثقافة العربية والصينية، بناء قدرات المرأة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا، آفاق الشراكة بين المرأة العربية والصينية، بالإضافة إلى معرض مصاحب وزيارات للوفود داخل أروقة الجامعة وحي طريف).