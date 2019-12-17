ميسي: لا يمكن لهازارد تعويض كريستيانو رونالدو

أدلى قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، بتصريحات خاصة إلى يومية “ماركا” الإسبانية قبل يوم واحد من مباراة الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة مساء غدٍ الأربعاء على أرضية ملعب كامب نو بإقليم كاتالونيا في لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الإسباني.

يحتل برشلونة صدارة لائحة الترتيب العام لليغا بواقع 35 نقطة، وهو ذاته نفس رصيد ريال مدريد الذي حل وصيفًا بفارق أهداف أقل.

وتحدث ميسي عن أمور عديدة تخص المباراة وأهميتها، لكن أبرز تلك النقاط عن حديثه عن إيدين هازارد وإمكانية تعويضه لرونالدو..

“يتميز إيدين هازارد بالكثير من الجودة التي تمكنه من زعزعة أي دفاعات في العالم”.

“لكن اعتقد أنه يختلف عن رونالدو في بعض الأشياء، هو مختلف عنه في الشخصية كذلك”.

“بالتأكيد هازارد لاعب رائع، لكن من الصعب للغاية أن يأتي أحد اللاعبين ويأخذ مكانة رونالدو”.

سجّل ميسي 12 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 11 مباراة خاضها هذا الموسم بالدوري الإسباني.

بينما دوّن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو على 9 أهداف وصنع واحدًا بعد خوضه لـ 13 مباراة هذا الموسم بالكالتشيو.