الرياضة

يواجه الهلال فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية..

كأس العالم للأندية: حذاري من “ثلاثي” فلامنجو يا هلاليين!

محمد ابو الوفاaccess_time19 / ربيع الآخر / 1441 هـ      16 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يمتلك فريق فلامنجو قاعدة كبيرة من اللاعبين المتميزين في كل الخطوط، بيد أن ما لفت الانتباه بشدة هو ثلاثي خط المقدمة.

يعمد مدرب فلامنجو، خورخي خيسوس، إلى اللعب بالرسم التكتيكي 4-2-3-1.

الاعتماد كل الاعتماد على ثلاثي الهجوم (جابريل باربوسا – برونو هنريكي – جورجيان دي أراسكايتا).

النجم الأبرز للفريق البرازيلي هو المهاجم الشاب المعار من إنتر ميلانو الإيطالي، جابريل باربوسا (23 عامًا).

والذي أحرز الموسم الماضي 34 هدفًا في جميع المسابقات وقدم 11 تمريرة حاسمة، استحق على إثرهم الفوز بجائزتي هدّاف الدوري البرزايلي وأفضل لاعب.

اللقطة الحاسمة والتي ستبقى في ذكريات اللاعب للأبد هو تسجيله هدفين بمرمى ريفربليت بنهائي كوبا ليبرتادورس.

إذ انشقت الأرض وأظهرت باربوسا الذي دوّن على هدفين قاتلين، بالدقيقة 90 والثاني بالدقيقة 93 محولًا تأخر فريقه إلى انتصار.

بينما يمثل الجناح البرازيلي برونو هنريكي (28 عامًا) الخطورة الثانية في فلامنجو بعد باربوسا.

إذ دوّن هنريكي على 26 هدفًا وصنع 9 أخرى لزملائه خلال مجريات الموسم البائد.

الضلع الثالث في مثلث الفريق الأحمر والأسود هو الجناح الأوروجوياني، جورجيان دي أراسكايتا (25 عامًا).

يميل دي أراسكايتا إلى صناعة اللعب بشكل أكبر من التهديف، وتمكن الموسم الماضي من صناعة 17 هدفًا.

لكن هذا لا يعفيه من التسجيل، إذ زار شباك خصومه 14 مرة ويتميز بالتصويبات القاتلة والتمريرات الدقيقة.

يمتلك فلامنجو كذلك ظهيرين من العيار الثقيل ويتشبعان بالخبرات في الملاعب الأوروبية.

فيليبي لويس (35 عامًا) أسطورة أتليتكو مدريد ولاعب تشيلسي السابق وينشط بمركز الظهير الأيسر.

في يمين الدفاع هناك رافينها لاعب بايرن ميونيخ السابق (34 عامًا) والذي حصد معه دوري أبطال أوروبا و7 ألقاب للبوندزليجا.

مباراة غاية في الصعوبة للهلال ضد خصم قوي وطرف مفضل للفوز بالبطولة.

محمد ابو الوفا

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