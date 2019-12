كأس العالم للأندية: حذاري من “ثلاثي” فلامنجو يا هلاليين!

يعمد مدرب فلامنجو، خورخي خيسوس، إلى اللعب بالرسم التكتيكي 4-2-3-1.

الاعتماد كل الاعتماد على ثلاثي الهجوم (جابريل باربوسا – برونو هنريكي – جورجيان دي أراسكايتا).

النجم الأبرز للفريق البرازيلي هو المهاجم الشاب المعار من إنتر ميلانو الإيطالي، جابريل باربوسا (23 عامًا).

والذي أحرز الموسم الماضي 34 هدفًا في جميع المسابقات وقدم 11 تمريرة حاسمة، استحق على إثرهم الفوز بجائزتي هدّاف الدوري البرزايلي وأفضل لاعب.

اللقطة الحاسمة والتي ستبقى في ذكريات اللاعب للأبد هو تسجيله هدفين بمرمى ريفربليت بنهائي كوبا ليبرتادورس.

🙌 Scenes in the Copa Libertadores final as Flamengo beat River Plate 2-1!

⚽️ 0-1 – 14'

⚽️ 1-1 – 89'

⚽️ 2-1 – 92'

🏆 Gabriel Barbosa's late winner – moments after his equaliser – sparked sheer bedlam…#CopaLibertadores2019pic.twitter.com/gStaTaXc3N

