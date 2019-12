دوري أبطال أوروبا: قُرعة ثُمن النهائي تُسفر عن مواجهات نارية

أوقعت القرعة حامل اللقب ليفربول في مواجهة من العيار الثقيل أمام أتليتكو مدريد الإسباني.

بينما اصطدم مانشستر سيتي مع الفائز باللقب 3 مرات من أصل آخر 4 نسخ، ريال مدريد، في أقوى مواجهات الدور.

بدوره سيلعب برشلونة مواجهة ضد نابولي الإيطالي الذي أقال مدربه كارلو أنشيلوتي قبل أيام.

فيما سيصطدم بايرن ميونيخ حامل لقب نسخة 2013 بتشيلسي الذي حمل الكأس في 2012.

ووقع باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بوروسيا دورتموند الألماني في مباراة متكافئة.

أما توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو فقد أوقعته القرعة مع ريد بول لايبزيج الألماني.

أتلانتا الإيطالي الذي يلعب للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا سيلاقي فالنسيا الإسباني.

وأخيرًا يوفنتوس سيكون أمام امتحان سهل أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

القرعة كاملة..

Round of 16 draw 🔥

Sum up your reaction with a GIF 📱#UCLdraw pic.twitter.com/fkdBCoX7v6

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019