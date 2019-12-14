وزارة الصحة تحصد جائزة الفريق المبتكر في دبي

البلاد : واس

حصدت وزارة الصحة المركز الأول لـ”جائزة الفريق المبتكر”, وذلك ضمن جائزة “حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع”، حيث تسلم الجائزة وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين قائد الفريق المهندس فهد بن صالح العزام، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقد قام فريق الصحة بإنشاء مكتب إدارة المشاريع المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، عبر مشروعهم الذي صمم خصيصاً ليلاءم متطلبات العمل في وزارة الصحة، ويمتاز هذا النظام بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فاعل ومتابعتها، حيث يربط 20 إدارة إقليمية منتشرة في جميع مناطق المملكة مع المركز الرئيس في العاصمة الرياض، وقد تمكن الفريق من إنجاز المشروع بشكل مبتكر من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.