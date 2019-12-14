معرض جدة للكتاب.. تظاهرة ثقافية وتواصل حضاري

جدة- البلاد

يشهد معرض جدة الدولي للكتاب في أبحر الجنوبية فعاليات ثقافية متنوعة، تتجاوز 50 فعالية من ندوات وأمسيات ومسرحيات وورش عمل وأفلام وثائقية ومتحف للفنون، وسط تنافس 400 دار نشر محلية وعربية وعالمية، تعرض أكثر من 350 ألف عنوان، بمشاركة 40 دولة، والعديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما يتيح المعرض للمؤلفين التوقيع على كتبهم.

وتضمن جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عرضاً للكتب والمطبوعات والوثائق وتم توزيعها على أقسام ومكونات متعددة، تستهدف كافة شرائح المجتمع، وتلبي رغبات المستفيدين والمثقفين وأفراد الأسرة.

وعرضت المكتبة مشروعاتها وإصداراتها التي تعبر عن جهودها في نشر الثقافة وصناعة المعرفة والتواصل الحضاري وحفظ التراث والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى ما قدمته عبر المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، والذي نشرت من خلاله حافلات تجوب الميادين وأُخرى مختصة بالجامعات والمدارس وأيضاً المدن والقرى، إضافة إلى مكتبات المطارات وأندية القراءة.

كما تقدم المكتبة مركز الفهرس العربي الموحد والمكتبة الرقمية العربية وأهميتهما في صناعة المعرفة، والموسوعات الوطنية وعرض ما تحتويه المكتبة من مقتنيات الخرائط والصور النادرة والمخطوطات والوثائق والعملات النادرة، كما قدمت عبر جناحها ما تقدمه من نشاطات مستمرة في مجال الطفل.

أمهات الكتب التاريخية والثقافية

واستوقفت دارة الملك عبدالعزيز زوار المعرض بأكثر من 600 إصدار في شتى أوعية المعرفة البحثية والتوثيقية لتاريخ المملكة والوطن العربي، وتتعايش مع الماضي والتراث العريق لهذه البلاد منذ تأسيسها؛ حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في ظل النهضة والإنجازات التنموية، التي جعلت منها دولة لها مكانتها عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا. وكشفت الدارة ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة عن منح الزوار أسعارًا مخفضة على أهم إصداراتها من أمهات الكتب التاريخية والثقافية والعلمية.

منبر توعوي وإرشادي

ووزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من عشرة آلاف نسخة من الكتيبات الإسلامية والمصاحف الشريفة، وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال منبر الوزارة التوعوي والإرشادي، بما تمتلكه الوزارة من قنوات إرشادية متنوعة.

خدمات الداخلية

وتشارك وزارة الداخلية بجناح يضم المديرية العامة للجوازات وكلية الملك فهد الأمنية ووكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمديرية العامة للسجون يوفر للزوار عدداً من خدمات الأحوال المدنية والجوازات، كما يقوم عدد من منسوبي القطاعات المشاركة بالتعريف بالخدمات الأمنية التي توفرها قطاعاتهم للمواطنين والمقيمين، والمستجدات ذات الصلة بالأنظمة واللوائح المنظمة لتنفيذها .

فيما سخرت المديرية العامة للسجون الركن المخصص لها لعرض نتائج برامجها الإصلاحية والتأهيلية للنزلاء من خلال عرض منتجاتهم الفنية، مثل اللوحات التشكيلية والمنحوتات الفنية وغيرها ، للبيع على زوار المعرض وإيداع قيمتها في الحسابات البنكية الشخصية للنزلاء الذين أنتجوها.

ويتضمن الجناح أكثر من 42 لوحة تشكيلية، و18 تحفة فنية، بالإضافة إلى مسابح وأساور وسلاسل وفواصل كتب وغيرها من المشغولات اليدوية، وعرضاً وثائقياً عن مراحل دخول النزيل حتى خروجه، مروراً بجميع البرامج التأهيلية والإصلاحية داخل السجون.

تطوير تعليم اللغة العربية

ويشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج بجناح يضم إصدارات تبرز مجهوداته ونشاطاته في مجال التربية والتعليم والثقافة.

ويعرض المكتب أحدث إصداراته في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وتحسين مخرجاتها، بالإضافة إلى ما قام المكتب بترجمته من إصدارات ضمن برنامج التعريب.

جدة تقرأ

ويضم جناح تعليم جدة ركن “جدة تقرأ” وأركانا أخرى تهتم بالقراءة والمعرفة والعلوم، إضافة لركن تفاعلي يُعنى بالمرأة والطفل، كما يعرض على منصته الثقافية أبرز منجزات ومخرجات التعليم.

الهلال الأحمر

وتشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة في إدارة إسعاف جدة، بتمركز أربع سيارات إسعاف في البوابة، وعربتي قولف مجهزتين تجهيزاً كاملاً تحت إشراف طبي في المدخل الرئيس للفعاليات، ومشاركة 20 متطوعاً ومتطوعة متمركزين بنقاط إسعافية داخل المعرض ومتجولين بين مسارات المعرض.