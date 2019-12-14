بومبيو يتوعد إيران بـ”رد حاسم” في حال أضرت بالمصالح الأميركية في العراق

واشنطن : وكالات

حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران من ردّ “حاسم” إذا تعرضت مصالح بلاده للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.

وقال في بيان “يتعيّن علينا … اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأنّ أيّ هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية تلحق أضراراً بالأميركيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتمّ الردّ عليها بشكل حاسم”.

ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة هجمات صاروخية (10 هجمات منذ 28 استهدفت قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أميركيين أو بعثات دبلوماسية أميركية في العراق، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة الموجودة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة بغداد، وليل الأربعاء-الخميس تم إطلاق صاروخين على قاعدة تؤوي جنوداً أميركيين بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال وزير الخارجية الأميركي إنّ “وكلاء إيران نفّذوا مؤخّراً هجمات عدّة على قواعد تؤوي قوات أمنية عراقية وطواقم من الولايات المتحدة والتحالف الدولي”، وأضاف “يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تتوقف فوراً (…) عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة”.