وزير التعليم يبحث مع رئيس الجامعة الكازاخية سبل التعاون

الرياض : البلاد

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه، اليوم، رئيس الجامعة الكازاخية الوطنية (الفارابي) الدكتور غاليمخاير موطانوف، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في الجوانب العلمية والتعليمية والبحثية، إلى جانب مناقشة تخصصات طلاب المنح الكازاخستانيين في المملكة، والتعاون في مجال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين جامعة الفارابي والجامعات السعودية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، ومن الجانب الكازاخستاني السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان لدى المملكة والممثل الدائم لجمهورية كازاخستان لدى منظمة التعاون الإسلامي بيريك آرين، وعميد كلية الدراسات الشرقية في الجامعة الكازاخية الوطنية الفارابي بالتوري إختيار، ورئيس قسم التاريخ في الجامعة تالغات ميكيبايف، والمستشار بسفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة قوجاخمت بازيلوف.