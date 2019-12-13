إصدار 4256 تصريحاً لموسم الحج الماضي لإسكان 1.8 مليون حاج

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

في طريقي إلى لقاء المهندس عبد الله باجابر رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج في مكة المكرمة، كانت تسطع في ذاكرتي المشاهد المشرفة لاهتمام الدولة براحة ضيوف الرحمن وتأمين السكن المناسب لهم، وكيف أنه بعد انتهاء موسم الحج في كل عام فإن الجهات المختصة بالكشف على المساكن المخصصة لضيوف الرحمن، تبدأ في التحضير للموسم لتالي وذلك إمعانا في راحتهم، كما وأن عمل لجنة الكشف عن مساكن الحجاج لا يتوقف عند موسم الحج فحسب بل أن عملها يتواصل على مرحلتين لإسكان ملايين الحجاج القادمين من كل فج عميق في كل عام.

وفي لقائه مع صحيفة “البلاد” أكد المهندس باجابر حرص القيادة على أهمية توفير المساكن الجديدة لإسكان ضيوف الرحمن وأن تكون جاهزة ومدعّمة بكافة اشتراطات السلامة وذلك حرصاً على سلامتهم وراحتهم، لافتا إلى أن اللجنة ومن هذا المنطلق تسعى جاهدة إلى عدم اعطاء تصاريح للمواطنين الذين يقدمون طلباتهم إلى اللجنة إلا بعد التأكد التام من استيفاء أية عمارة معدة لإسكان الحجاج لجميع الاشتراطات الواردة ضمن اللائحة التنفيذية للجنة والتي تتضمن جميع آليات السلامة الوقائية والمعمارية والإنشائية إضافة إلى اشتراطات خدمات المياه والصرف الصحي حيث يتم التركيز على جميع هذه الاشتراطات لأنها هي من تحدد صلاحية أي مبنى ومن لا تنطبق عليه هذه الاشتراطات المقننة لن يصدر له أي تصريح اسكان للحجاج بل يتم استبعاده نهائيا. وبين المهندس با جابر أن عدد المباني المعدة لإسكان الحجاج والتي اصدرت لها اللجنة في موسم الحج الماضي 1440ه بلغ 4256 مبنى، لإسكان أكثر من مليون وثمانمائة ألف حاج.

ما العناصر التي يتم التركيز عليها عند البدء في اجراءات استخراج تصاريح العمائر المعدة لإسكان الحجاج ؟

اللجنة لديها لائحة تنفيذية تتضمن العديد من اشتراطات السلامة الوقائية والمعمارية والانشائية إضافة إلى اشتراطات المرافق العامة الخدمية كالمياه والصرف الصحي وجميع هذه الاشتراطات يتـم التركيز عليها كونها هي التي تحدد صلاحية المبنـى المعد لإسكان الحجاج ومـدى إصدار تصريح اسكان له أو يتـم استبعاده نهائيا واللجنة تبدأ في استقبال الطلبات في مقرها بشارع الستين بمكة المكرمة ابتداء من غرة شهر محرم من كل عام وتستمر في استقبال طلبات طلب استخراج تصاريح الاسكان حتى نهـاية شهر رجب من كل عام.

كم عدد العمائر التي أصدرت اللجنة لها تصاريح لإسكان الحجاج لموسم الحج الماضي؟

بتوفيق من الله عز وجل ثم بتضافر جهود جميع العاملين في اللجنة والجهات الخدمية ذات العلاقة العاملة في عضوية اللجنة فقد تم اصدار ( 4256 ) تصريحاً بعد استكمال جميع الاشتراطات المطلوبة وتحتوي هذه المباني على ( 413407 ) غرفة وتستوعب 1.815.52 حاج .

اختيار الأحياء

حدثنا عن الأحياء التي تزداد فيها طلبات استخراج التصاريح؟

اختيار مواقع الأحياء من اختصاص بعثات الحجاج الرسمية التابعة لدولة كل حاج فهي التي تختار مواقع العمائر والأحياء الموجودة بها ونحن في لجنة الكشف على مساكن الحجاج معنين فقط بإجراءات استخراج التصريح لكافة المباني المستوفية للاشتراطات التـي وضعتها اللجنة بغض النظر عن مواقعها في أحياء مكة المكرمة أما بالنسبة للأحياء المرغوبة أو غير المرغوبة فهذا الأمر من مهمة اختصاص بعثات وهيئـات الحج الرسـمية التابعـة لدول الحجاج وفق متطلباتهم ورغباتهم.

لجنة الكشف

ما الجهات الحكومية المشاركة في لجنة الكشف على مساكن الحجاج ؟

اللجنة مشكلة من خمس جهات حكومية برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الحج والعمرة وشرطة العاصمة المقدسة وإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ولكل جهـة من هذه الجهات الرسـمية دور تقوم به في اللجنة بالشكل المطلوب من خلال منظومة الكترونية تليق بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة ــ أعزها الله ـــ لحجـاج بيت الله الحرام وتعكس اهتمام الدولة بذلك وحرصهـا على تجويد الخدمات المقدسة لضيوف الرحمن للحفاظ على أمنهم وسلامتهم. وهذه المنظومة من الخدمات المتكاملة تهدف جميعها إلى تحسين مخرجـات اللجنة متمثلة في ايجاد مساكن آمنة وصحية تلق بمستوى الخدمات المقدسة لضيوف الرحمن لاسيما وأن الدولة ـسخرت كـافة امكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية من أجـل خدمة وراحـة حجاج بيت الله الحرام والعناية بهم منذ وصـولهم للأراضـي المقدسة وحتى مغادرتها يعد استكمال مناسك حجهم.

عمل مستمر

هل يتوقف عمل اللجنة بمجرد أنتهاء موسم الحج أم أنها تواصل عملها طيلة أيام السنة ؟

عمل اللجنة لا يتوقف على الإطلاق فهي تعمل على مرحلتين طوال أشهر العام المرحلة الأولى في فترة إصدار التصاريح للعمائر المعدة لإسكان الحجاج وذلك قبل وصول ضيوف الرحمن، والمرحلة الثانية مرحلة متابعة المباني التي صدرت لها تصاريح إسكان والتي تم إشغالها بالحجاج وهذه المرحلة تعد من المراحل الصعبة حيث تستنفر اللجنة خلال هذه المرحلة كافة طاقاتها وإمكانياتها بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية ذات العضوية في اللجنة من خلال دعمها بالعديد من الكوادر البشرية المؤهلة من خلال ( 18 ) فرقة ميدانية مشكلة من الجهات ذات العلاقة وتعمل هذه الفرقة طيلة فترة بقاء الحجاج للسكن في جميع العمائر المصرح لها من قبل اللجنة وذلك لمتابعة استمرارية الاشتراطات ومعالجة كل الملاحظات معالجة فورية وفرض غرامات مالية على كل من يخالف ضوابط إسكان الحجاج.

اللائحة التنفيذية

هل ثمة تعليمات جديدة تصدر للجنة باستمرار أم أنها تعمل بموجب لوائح ثابتة على الدوام ؟

اللجنة تعمل حاليا وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 5111 ) في 8/12/1432هـ ولم يطرأ أي تغيير او تعديل على مواد هذا القرار حتى الآن ولكن لا يخفى على الجميع أن منظومة الخدمات بكل شموليتها التي تقدمها المملكة تكون في حالة تغيير إلى الأفضل وتطويرها في كل موسم حج، وقطاع إسكان الحجاج من ضمن ما تحرص عليه حكومتنا الرشيدة حفظها الله من خلال تقديم كل ما من شأنه أن يضمن سلامة الحجاج طيلة فترة إقامتهم في الأراضـي المقدسة وما تطلبه ظروف التغيير وواقع الحال قد يفرض متطلبات هدفها الحرص وضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام وهذا ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة.

متابعة المطوفين

كيف ترون عمل المطوفين في مؤسسات أرباب الطوائف لعمائر الحجاج وما مدى تعاونهم مع أعضاء اللجنة؟

في الحقيقة أن كل القطاعات وبما فيها مؤسسات أرباب الطوافة وكافة الجهات العاملة في الحج تعمل جاهدة لمتابعة جميع الخدمات المعنية بها وهدفها هو خدمة ضيوف الرحمن وفق حدود صلاحيات كل جهة ومؤسسات ارباب الطوافة هي من ضمن هذه الجهات التي تتعاون مع اللجنة تعاونا ملموساً وتحمل على عاتقها حملا كبيرا فيما يخص اسكان الحجاج ونحن في اللجنة نقدر لهم ذلك ونتطلع إلى ما هو أفضل لتقديم كل ما يليق بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وأن نكون خدمات مجودة على أفضل المستويات ومتلائمة مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

تجديد التصاريح

حدثنا عن كيفية تجديد تصاريح العمائر وهل يجد اصحاب المساكن صعوبة في ذلك؟

لدينا حوالي خمسة عشر مكتباً هندسيا وهو عدد غير ثابت وقابل للزيادة، والعاملون في هذه المكاتب يقومون باستقبال الطلبات وفق آلية موحدة سواء التصريح المجدد أو التصريح الجديد أو التعديل أو إضافة وذلك من خلال منصة الكترونية تختصر الوقت والجهد وبنفس الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للجنة، ولا يجد اصحاب مساكن الحجاج أي صعوبة أو معوقات أثناء اجراءات تجديد التصاريح.

أصحاب العمائر

ما أهم المتطلبات التي ترغب اللجنة من صاحب العمارة احضارها للجنة لاستخراج له تصريح اسكان حجاج ؟

أبرز هذه المتطلبات احضار مستندات تخص صاحب الطلب ومستندات تخص المبنى المطلوب استخراج تصريح اسكان الحجاج له وهذه الشروط معروفة لدى الموطنين وموجودة بشكل بارز في جميع المكاتب الهندسية يجب على أصحاب الطلبات الالتزام بها.

لا للتأخير في استخراج تصاريح إسكان الحجاج

اللجنة سعت جاهدة وبما تملكه من امكانيات لخدمة المستفيدين منها لاستخراج تصاريح لعمائرهم لإسكان الحجاج أو ملاك أو مستثمرين في هذه العمائر لذا أقول لهم أن استغلال فترة التقديم في وقت مبكر يجنبكم الكثير من الدخول في زحام اللحظات الأخيرة التي قد تتسبب في تفويت الفرصة عليكم في الاستفادة من المباني الخاصة بكم، وللأسف الشديد فقد اعتاد الكثيرون من المستفيدين من استخراج التصاريح على تقديم طلباتهم في وقت متأخر جداً وفي نفس الوقت يطالبون اللجنة بإنهاء إجراءاتهم بسرعة وذلك للحاق بتقديم طلباتهم لدى بعثات الحج الرسـمية، إذن فليس من المعقول أن تنهي اللجنة اجراءات أكثر من الف طلب ثم إدخالها في آخر ثلاثة أيام وفي ساعات قليلة وهذا أمر غير مقبول في اللجنة فكل طلب يتم تقديمه إلى اللجنة سيأخذ حقه حتى تضمن سلامة الاجراء لاسيما أن الأمر يتعلق بحجاج بيت الله الحرام. علماً بأن الجهات ذات العضوية في اللجنة لديها كما اسلفنا القول أعمال عديدة منوطة بها تهدف وتصب في مصلحة ضيوف الرحمن وعمل اللجنة عمل تكاملي والتعاون في مجال العمل من جميع الجهات عمل مثمر جداً وتطلع إلى ما هو أفضل.

وقد أعلنت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة عن البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام, لافتة النظر إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية شهر رجب القادم.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة.