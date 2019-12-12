كريستيانو رونالدو يتحدى ريال مدريد

يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة ناديه السابق ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وقاد رونالدو يوفنتوس -أمس الأربعاء- إلى تأكيد جدارته للمجموعة الرابعة عبر الفوز ضد بايرليفركوزن بهدفين نظيفين، كان له واحدًا منهما.

وأمضى اللاعب 9 سنوات في جنبات ريال مدريد قبل الانتقال إلى يوفنتوس طليعة الموسم الماضي في صفقة بلغت 100 مليون يورو.

والآن يبعث برسالة تحدي إلى النادي الملكي إذ تمنى مواجهته في قادم الأدوار بالبطولة..

“خوض ثمن النهائي أمام ريال مدريد؟ إنهم فريق رائع، لكنني أفضل مواجهتهم لاحقًا، ربما في المباراة النهائية، نعم سأحب مواجهتهم في المباراة النهائية”.

وأضاف “أشعر في الوقت الحالي أنني بحال أفضل، لقد عانيت من الآم الركبة لأسابيع، لكن الأن الأمور بخير والفريق كذلك”.

وتجرى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الإثنين القادم (15 ديسمبر) في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

Round of 16 line-up ✅ Who is looking most like champions? 🤔#UCL pic.twitter.com/ypx3pNd5CW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019

احتل ريال مدريد وصافة المجموعة الأولى، لذا فإنه سيواجه أحد متصدري المجموعات السبع الأخرى.

وتنص قواعد القرعة على تحاشي مواجهة فريقين سبق لهما أن وقعا بنفس المجموعة.

إضافة إلى تحاشي مواجهة فريقين من نفس البلد، لذا فإن ريال مدريد لن يواجه برشلونة أو أتليتكو مدريد أو فالنسيا في ثمن النهائي.

كذلك لن يواجه فريق باريس سان جيرمان الذي وقع مع في نفس المجموعة بدور المجموعات.

بينما سيواجه أحد فرق (بايرن ميونيخ – مانشستر سيتي – ليفربول – يوفنتوس – لايبزيج).