كريستيانو رونالدو يتحدى ريال مدريد

وقاد رونالدو يوفنتوس -أمس الأربعاء- إلى تأكيد جدارته للمجموعة الرابعة عبر الفوز ضد بايرليفركوزن بهدفين نظيفين، كان له واحدًا منهما.

Cristiano Ronaldo's record in the #UCL = 🔥🔥🔥

وأمضى اللاعب 9 سنوات في جنبات ريال مدريد قبل الانتقال إلى يوفنتوس طليعة الموسم الماضي في صفقة بلغت 100 مليون يورو.

والآن يبعث برسالة تحدي إلى النادي الملكي إذ تمنى مواجهته في قادم الأدوار بالبطولة..

“خوض ثمن النهائي أمام ريال مدريد؟ إنهم فريق رائع، لكنني أفضل مواجهتهم لاحقًا، ربما في المباراة النهائية، نعم سأحب مواجهتهم في المباراة النهائية”.

وأضاف “أشعر في الوقت الحالي أنني بحال أفضل، لقد عانيت من الآم الركبة لأسابيع، لكن الأن الأمور بخير والفريق كذلك”.

وتجرى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الإثنين القادم (15 ديسمبر) في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

Round of 16 line-up ✅

Who is looking most like champions? 🤔#UCL pic.twitter.com/ypx3pNd5CW

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019