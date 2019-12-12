قيمة “أرامكو” السوقية تتجاوز تريليوني دولار في تداولات اليوم

البلاد : متابعات

استغرقت شركة أرامكو أقل من جلستين لتقفز قيمتها السوقية فوق مستوى التريليوني دولار، مؤكدة مكانتها كأكثر شركة قيمة في العالم من دون منازع.

وسجل سهم أرامكو قفزات متتالية منذ إدراجه في السوق السعودية تداول الأربعاء.

ومع صعوده، ارتفعت القيمة السوقية لأرامكو في اليوم الأول إلى 7.04 تريليون ريال أي 1.88 تريليون مليار دولار

قبل أن تلامس حاجز الـ2 تريليون دولار مع مكاسب اليوم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن سهم أرامكو السعودية قفز 10% عند فتح السوق اليوم الخميس إلى 38.7 ريال

مما ينطوي على قيمة سوقية عند تريليوني دولار، قبل أن ينزل في التعاملات المبكرة.

ولكن عاد وخفف المكاسب، مع إغلاق السهم على ارتفاع بنحو 4.55% إلى 36.80 ريال للسهم.

وقفزت قيمة التداول على السهم إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، فاقت الـ15.5 مليار ريال.