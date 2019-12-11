إيداع 11 مليون ريال مكافأة لـ 4111 متدرب في «تمهير»

وأبان “هدف”، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف “.