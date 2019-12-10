وزير المالية: لن يكون هناك ضرائب ورسوم جديدة بـ2020

البلاد : متابعات

قال وزير المالية ، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إنه لن هناك تغييرا على منظومة الرسوم والضرائب خلال عام 2020.

وأضاف الوزير، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية ، إن العام المقبل لن يشهد تغييرا عما أعلن سابقا ولن يكون هناك ضرائب جديدة.

وأكد الجدعان، أنه لن يكون هناك المزيد من الرسوم والضرائب إلا بعد بدراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على تنافسية الاقتصاد، وتنافسية الصادرات والواردات.

وأكد أن الهدف الأساسي من ميزانيات 2019 و2020 هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وأشار إلى أن هدف الحكومة واضح جدًا في تمكين القطاع الخاص وهو شريك أساسي ومهم، مشيرا إلى توفير المزيد من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الحكومة تعمل بجهد كبير لتنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق المستهدفات ودون المبالغة في الأسعار، أو المساس بالحجم والجودة والنوعية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.