لا رسوم على الطرق في موازنة 2020

البلاد : متابعات

أكد وزير النقل ، صالح الجاسر، اليوم الثلاثاء، أن ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق ، لافتا إلى وجود دراسات متعددة لرفع مستوى الصيانة والسلامة.

وأضاف الجاسر، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية، أن هناك مشروع ضمن يأتي الأولويات للحكومة وهو الجسر البري؛ الذي يتضمن ربط سككي بين الخليج العربي والبحر الأحمر عبر السكة الحديد.

وأوضح الوزير، أنه قبل يومين تم إطلاق اتفاقية لاستكمال الدراسات التنفيذية والطريقة المناسبة لتمويل المشروع.

وتابع: “سيكون هناك رؤية للتنفيذ خلال 2020، نعمل مع مركز التخصيص لتمويل المشروع بالكامل مع القطاع الخاص”.

وكشف وزير النقل،عن إطلاق 5 مشاريع جديدة خلال عام 2020.