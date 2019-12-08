75 % نسبة رضا المسافرين في 4 مطارات

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر نوفمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر، واستمرت نسبة رضا المسافرين في شهر نوفمبر عند 75%، وهي نفس النسبة التي وصلت خلال شهر أكتوبر الماضي.

وواصل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صعوده في ارتفاع نسبة الرضا خلال الشهور الماضية حيث وصلت في شهر نوفمبر إلى 68% بنسبة نمو وصلت إلى 4% عن شهر أكتوبر الماضي، وسجل كلاً من الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، انخفاضاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة قياساً بشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت النسبة في مطار الملك خالد الدولي خلال شهر نوفمبر 79%، بينما وصلت النسبة في مطار الملك فهد الدولي إلى 76%، بينما جاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال شهر نوفمبر الماضي عند 79%.