ملتقى مكة الثقافي يستقبل مبادرات الأفراد

جدة – عبد الهادي المالكي

كشفت أمانة ملتقى مكة الثقافي عن استقبالها «184» مبادرة قدمتها عدة جهات حكومية وأهلية بمنطقة مكة المكرمة تعزّز موضوع الملتقى في دورته الرابعة «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟», مشيرةً في الوقت ذاته إلى البدء في استقبال مبادرات الأفراد.

وذكر المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي أن أمانة الملتقى استقبلت 184 مبادرة من هذه الجهات تم فرزها وتقييمها من لجنة التقييم والتحكيم بالملتقى، بإجازة مباشرة لـ 147 مبادرة، وتطوير وتحسين 31 مبادرة، وعدم قبول ست مبادرات وتم إيجاد بديل لها من «بنك مبادرات الملتقى»؛ مؤكدًا أنه تم البدء في تنفيذ المبادرات من الجهات المشاركة، حيث ستسهم في إنجاح وتعزيز موضوع الملتقى «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟».

وأوضح «المسعودي» أن الملتقى بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ودعم نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في دورته الحاليّة يهدف إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بمنطقة مكة المكرمة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية تعزّز الهويّة الثقافيّة الوطنيّة.

ولفت إلى استقبال مبادرات الأفراد عبر موقع منصة «مبادرتي» في موقع ملتقى مكة الثقافي الالكتروني لمدة أسبوعين على أن تكون المبادرة قائمة أو قابلة للتنفيذ, وأن تكون بخطة عمل إجرائية واضحة, وأن تكون محققّة لموضوع ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟، وأن «أمانة ملتقى مكة الثقافي» جهة مقيّمة للمبادرات وليست مموّلة, ويتحمل المشارك مسؤولية المبادرة بجميع إجراءاتها, مع التأكد من إكمال جميع البيانات المطلوبة في منصة «مبادرتي» كشرط قبول المبادرة, وأن يكون التطبيق من عمل المشارك ويراعي فيه حقوق الملكية الفكرية, وألا يكون قد سبق الفوز بجائزة لهذه المبادرة، في حين تشمل المرحلة الثالثة «المبادرات التقنية».