أصبح ماني أحد أفضل مهاجمي العالم في السنوات الأخيرة..

أثنى مدرب المنتخب الهولندي السابق، داني بليند على مهاجم ليفربول ساديو ماني خلال حديث صحفي أدلى به اليوم الأحد.

وقال بليند إن ماني هو كريستيانو رونالدو الجديد، وعلى متابعي كرة القدم في أوروبا أن يعرفوه بشكل جيد لأنه -على حد وصفه- لاعب خارق ويستحق الفوز بالجوائز والألقاب مستقبلًا.

“ساديو ماني هو كريستيانو رونالدو الجديد”، هكذا افتتح بليند حديثه.

وأكمل “استطيع التحدث عن إمكاناته كلها، كمهاجم فهو لاعب من الطراز الرفيع، يمكنه التسجيل بالقدم اليمنى واليسرى والرأس بإتقان”.

وأردف “هل تعلمون لماذا منحه ميسي صوته (في جائزة ذا بيست)؟ لأن اللاعبون الكبار يعرفون جيدًا اللاعبون الكبار الآخرين”.

وأضاف “إنه رياضي خارق، يمكنه أيضًا صناعة الأهداف بجودة كبيرة، يمكنني قول المزيد عن ساديو كذلك”.

“إنه لاعب عصري ونموذج للاعبين، يجمع بين المهارة والسرعة الفائقة طيلة أحداث المباراة، من الرائع أن المتابعون أخيرًا لاحظوا كم هو لاعب متميز وعالمي”.

وعن مقارنته بميسي ورونالدو، قال بليند:

“لا أقارن ماني بميسي، هو يشبه رونالدو إلى في أزهى فتراته من ناحية القوة الجسدية والذهنية”.

“إنه أشبه بصخرة ضخمة من الجرانيت، لكنها ديناميكية، لقد كان رونالدو هكذا لسنوات وهذا هو حال ساديو”.

“ينبغي أن يعرف المتابعون في أوروبا عمّا يفعله ماني في الدوري الإنجليزي، يستحق المزيد من التقدير”.

“اعتقد أن الوقت قد حان لأن يفوز بالجوائز والألقاب، بدءً من لقب الدوري الإنجليزي”.