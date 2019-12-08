بحضور ولي العهد.. جوشوا يهزم رويز ويفوز بنزال الدرعية التاريخي

البلاد : متابعات

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حسم البريطانى أنثونى جوشوا، مساء (السبت)، نزال الدرعية التاريخي للملاكمة لصالحه؛ بعد هزيمته لحامل اللقب المكسيكى آندى رويز جونيور.

وفاجأ صاحب السمو الملكي،ولي العهد الأمير محمدبن سلمان، جمهور نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بالحضور

ويقام النزال بين حامل اللقب آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم، السبت، متابعة ولي العهد للحدث الأهم على مستوى العالم.

فيديو | الأمير محمد بن سلمان يتواجد في ⁧#نزال_الدرعية_التاريخي⁩ للملاكمة بين ⁧رويز⁩ و ⁧جوشوا⁩#الإخبارية pic.twitter.com/IP26dupZ6T — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2019

يشار إلى أن ميدان الدرعية احتضن، ليلة السبت، الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

وقد تم تشييد ميدان الدرعية خصيصًا لهذه المناسبة في فترة زمنية قصيرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف و تنقله حوالي 72 قناة تلفزيونية في العالم