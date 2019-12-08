بحضور ولي العهد.. جوشوا يهزم رويز ويفوز بنزال الدرعية التاريخي

البلاد : متابعات
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حسم البريطانى أنثونى جوشوا، مساء (السبت)، نزال الدرعية التاريخي للملاكمة لصالحه؛ بعد هزيمته لحامل اللقب المكسيكى آندى رويز جونيور.
وفاجأ صاحب السمو الملكي،ولي العهد الأمير محمدبن سلمان، جمهور نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بالحضور
ويقام النزال بين حامل اللقب آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية.
وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم، السبت، متابعة ولي العهد للحدث الأهم على مستوى العالم.
فيديو | الأمير محمد بن سلمان يتواجد في #نزال_الدرعية_التاريخي للملاكمة بين رويز و جوشوا#الإخبارية pic.twitter.com/IP26dupZ6T
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2019