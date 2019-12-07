وزير الطاقة: قيمة أرامكو ستتجاوز تريليوني دولار

البلاد : وكالات

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة شركة ‏أرامكو تريليوني دولار، وهي القيمة التي ‏يستهدفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان‎ . ‎

جاء ذلك خلال مقابلة للوزير مع “بلومبيرج” أمس الجمعة ذكر فيها: “إن الطرح العام ‏الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وهو ‏ما سبق أن أصر عليه ولي العهد، وإن جادله في ذلك ‏بعض المستثمرين الدوليين”.

وأضاف وزير الطاقة أن نجاح الطرح الأولي أثبت أن العديد من ‏منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

وكانت “أرامكو” حدّدت السعر النهائي لأسهمها ‏بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في ‏العالم بـ 1.7 تريليون دولار، وحصدت الشركة أكثر من 119 ‏مليار دولار في طرحها العام. ‎