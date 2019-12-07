وزير الطاقة: قيمة أرامكو ستتجاوز تريليوني دولار

البلاد : وكالات
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار، وهي القيمة التي يستهدفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .
جاء ذلك خلال مقابلة للوزير مع “بلومبيرج” أمس الجمعة ذكر فيها: “إن الطرح العام الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وهو ما سبق أن أصر عليه ولي العهد، وإن جادله في ذلك بعض المستثمرين الدوليين”.
وأضاف وزير الطاقة أن نجاح الطرح الأولي أثبت أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.
وكانت “أرامكو” حدّدت السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار، وحصدت الشركة أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام.