البلاد : وكالات

أعلنت جامعة في الاكوادور اكتشاف نوع جديد من الديناصورات لم يسبق أن وصف وسمّته “ياماناسوروس لوخاينسيس”.

واختير الاسم في إشارة إلى بلدتين هما يامانا حيث عثر على العظام في جنوب البلاد على بعد حوالي خمسين كيلومتراً من الحدود مع البيرو، ولوخا حيث عرض الاكتشاف.

وأشاد خوان بابلو سواريس المسؤول في جامعة لوخا التقنية خلال مؤتمر صحافي باكتشاف “أول ديناصور اكوادوري” والذي حققه فريق أرجنتيني-إكوادوري.

وأوضح أحد العلماء المشاركين غالو غوامان أن “التحاليل حددت أن الأمر يتعلق بتيتانوصور” وهو مجموعة من الديناصورات سميت كذلك بسبب حجمها الكبير.

وكان الهيكل العظمي للديناصور المكتشف غير مكتمل لكن علماء الإحاثة تمكنوا من دراسة عظمتين من منطقة العجز وأخرى من الذيل فضلاً عن أجزاء من العضد والكعبرة وقصبة الساق.

وسمح ذلك بالقول إن هذا النوع يتمتع ب”عظام قصيرة وسميكة وقد يصل طوله إلى ستة أمتار وارتفاعه إلى مترين أو ثلاثة أمتار مع ترس واقية”.