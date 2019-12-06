100 مصممة في مسابقة وطن من ذهب

جدة ـ خالد بن مرضاح

واصلت المسابقة الوطنية لتصميم المجوهرات تحت شعار “وطن من ذهب”، فعالياتها اليوم بفندق هيلتون جدة، بمشاركة 100 مصمم ومصممة، وتنافس 30 تصميمًا بأيادي سعودية واعدة، بحضور المتخصصين والمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات.

وأكدت رئيسة اللجنة الفنية لمسابقة “وطن من ذهب” رجاء مؤمنة، أن المملكة تصنف على أنها الأفضل عربيًا وعالميًا في إنتاج وصناعة الذهب، بفضل إبداعات شبابها في هذا المجال، منوهةً بأن هدف المسابقة هو تقديمُ نُخبةٍ من المُبدعين والمبدعات إلى سوقِ عَمَلِ صناعة الذهب والمجوهرات ليصبحوا قادرين على الابتكار وتطوير هذه الصناعة.

وطالبت بتبني هذه المواهب والاستفادة منها، لتعزيز الصناعة بأيدٍ وعقولٍ وطنية، لافتةً إلى تقدم 100 مصممٍ ومصممةٍ من جميع مناطق المملكة للتنافس على الفوز بلقب هذه المسابقة الوطنية لتصميم الذهب والمجوهرات، حيث تم فتح باب المشاركة المجانية للجميع تشجيعا لمواهب “وطن من ذهب”.

وأشارت رئيسة لجنة التحكيم في المسابقة عفت باحمدان، أن الابتكار في الفكرة والطرح التصميم، ودراسة التصميم من حيث التصنيع وتطبيق الفكرة، وتناسق الخامات والألوان، مع الالتزام بشروط المسابقة، كانت المعيار الرئيسي لاختيار الفائزات في النسخة الأولى ، لافتةً إلى المستوى المتطور للمشاركات، والاحترافية اللافتة التي ظهرت بها العديد من الأعمال، والتفاعل الكبير من قبل اللجنة المنظمة والقائمين على المسابقة.