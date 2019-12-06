ملتقى جدة يستعرض فرص التخصيص

جدة- البلاد

بمشاركة أكثر من 220 مستثمرا من كبار القياديين والتنفيذيين في الشركات المحلية، نظم المركز الوطني للتخصيص في جدة ملتقى “المستثمرين المحليين”، وتناول دور برنامج التخصيص في الإسهام بتحقيق أهداف رؤية المملكة، من خلال زيادة تمكين وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وأوضح مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للتخصيص هاني بن ناصر الصائغ أن المركز يسعى بشكل دائم لجذب المستثمر المحلي والدولي وذلك في إطار دوره في دعم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والإسهام بزيادة المحتوى المحلي، متناولاً استراتيجية المركز الوطني للتخصيص في بناء علاقة إيجابية مع مجتمع المستثمرين وآليات اشراكهم في مبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن هذا الملتقى امتداد لجهود المركز في استقطاب المستثمرين للمشاركة في مبادرات التخصيص من خلال اللقاءات الدورية مع المستثمرين المحليين والدوليين، حيث أقام المركز خلال هذا العام عدة لقاءات محلية في مختلف مناطق المملكة ولقاءات دولية شارك فيها قرابة 1000 شركة ومستثمر من مختلف القطاعات.

بدوره استعرض نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات التخصيص فيصل السلوم ، الفرص والمبادرات القائمة والمستقبلية في برنامج التخصيص متناولاً الفرص ومبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم التعرف عليها حتى الآن أكثر من 130 مبادرة حتى العام 2030 لإعطاء المهتمين الوقت الكافي لدراسة واستعراض الفرص.