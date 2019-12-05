16.8% من السعوديين يساهمون في الأعمال التطوعية

البلاد : متابعات

كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) عن احصائيات العمل التطوعي بالمملكة وذلك بمناسبة “يوم المتطوعين العالمي” الذي يوافق يوم 5 ديسمبر من كل عام؛ بناءً على ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت الهيئة أن نسبة إجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) بلغت (14.7%) من إجمالي عدد سكان المملكة لمَن أعمارهم (15 سنة فأكثر) وذلك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، وذلك وفقًا لنتائج “مسح العمل التطوعي 2018” ، فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمن أعمارهم (15سنة فأكثر) (16.8%) ، ونسبة المتطوعين السعوديين الذكور (22.6%) من إجمالي السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر)، في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات (10.8%) من إجمالي السعوديات (15 سنة فأكثر) خلال نفس الفترة الزمنية.

وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل التطوعي أوضحت نتائج المسح أن متوسط عدد ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) بلغ (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمسح، في حين كان متوسط عدد ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين (52.6) ساعة.