“فيس بوك وتيك توك ” أكثر التطبيقات تحميلا في هواتف آيفون

أعلنت شركة “أبل” الأمريكية أن تطبيقا TikTok وFaceApp جاءا فى قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا على هواتف آيفون فى عام 2019، والتى جاءت ضمن قائمة من 20 تطبيق مختلف.
وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، جاء تطبيقا TikTok و FaceApp الأكثر تحميلًا فى بريطانيا لهذا العام، والدليل احتلالهما مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام.
وجاءت القائمة لأكثر التطبيقات تحميلًا فى 2019 كالتالى:
1- WhatsApp Messenger
2- Instagram
3- Snapchat
4- YouTube: Watch, Listen, Stream
5- Messenger
6- Facebook
7- Spotify: Get music and podcasts
8- TikTok – Make Your Day
9- Netflix
10- Google Maps – Transit & Food
11- FaceApp – AI Face Editor
12- Uber Eats: Food Delivery
13- Amazon
14- Gmail – Email by Google
15- Wish – Shopping Made Fun
16- Uber
17- Just Eat – Food Delivery
18- Twitter
19- Microsoft Outlook
20- eBay Shopping – Buy and Sell