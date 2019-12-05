“فيس بوك وتيك توك ” أكثر التطبيقات تحميلا في هواتف آيفون

أعلنت شركة “أبل” الأمريكية أن تطبيقا TikTok و FaceApp جاءا فى قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا على هواتف آيفون فى عام 2019، والتى جاءت ضمن قائمة من 20 تطبيق مختلف.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، جاء تطبيقا TikTok و FaceApp الأكثر تحميلًا فى بريطانيا لهذا العام، والدليل احتلالهما مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام.



وجاءت القائمة لأكثر التطبيقات تحميلًا فى 2019 كالتالى:

1- WhatsApp Messenger

2- Instagram

3- Snapchat

4- YouTube: Watch, Listen, Stream

5- Messenger

6- Facebook

7- Spotify: Get music and podcasts

8- TikTok – Make Your Day

9- Netflix

10- Google Maps – Transit & Food

11- FaceApp – AI Face Editor

12- Uber Eats: Food Delivery

13- Amazon

14- Gmail – Email by Google

15- Wish – Shopping Made Fun

16- Uber

17- Just Eat – Food Delivery

18- Twitter

19- Microsoft Outlook

20- eBay Shopping – Buy and Sell