“عمل الرياض” يضبط 276 مخالفة لمنشآت تجارية ويقبض على47 وافداً

الرياض : البلاد

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت الحملات: (الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير)، وأسفرت عن ضبط 276 مخالفة خلال أسبوع .

كما نفذ مفتشو عمل الرياض بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة متمثلة بـ “الدوريات الأمنية والمرور والضبط الميداني ووزارة التجارة ” استهدفت تشليح الحائر، أسفرت عن القبض على 47 وافداً يعملون لحسابهم الخاص في بيع قطع الغيار المستعمل من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.