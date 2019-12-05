سعود بن جلوي يفتتح فعاليات اليوم العالمي للتطوع بجدة

جدة : واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار “تطوع لمستقبل يشمل الجميع”, والذي تنظّمه الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة بمشاركة عدد من الجهات التطوعية, وذلك بمجمع العرب.

وفور وصول سموه تجول في المعرض المصاحب للفعاليات، الذي يضم أكثر من 18 جهة تطوعية مستمعًا سموه إلى شرحٍ موجزٍ عن تلك الجهود والأعمال بذلك.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم ثم شاهد سموه والحضور فيلما وثائقيا عن دور الفرق التطوعية في المجتمع.

عقب ذلك ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني, كلمة أوضح فيها, أن العمل التطوعي هو الوجه الحسن للعمل الإنساني وهو الصورة المعبرة لمعنى تلاحم وتكاتف المجتمع، مبينا أن شعار اليوم العالمي للتطوع لهذا العام جاء بعبارة “التطوع لمستقبل يشمل الجميع” ليؤكد على أهمية التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع, وأن نتائج وثمار العمل التطوعي تنعكس على كافة أفراد المجتمع بمافيهم المتطوع نفسه وهذا تأكيداً لماجاء في شريعتنا السمحة بوصف التلاحم والتكاتف بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وقدم الزهراني, شكره بمناسبة اليوم العالمي للتطوع لكافة الفرق التطوعية التي دوما ما كانت تقدّم العون, مشيراً إلى أنهم كانوا هم المبادرون لمساعدة رجال الدفاع المدني حيث أسهمت أيديهم في الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن وسلامة مواطنيه.

وبيّن الزهراني, أن التطوع في أي مجال يعد ممارسة حسنة وبذل كريم يستحق الشكر والتقدير لأن المتطوع يهب أعزّ ما يملك وقته وجهده, والوقت مصدر محدود لا يمكن تعويضه غير أن نجاح العمل التطوعي يتطلب ثقافة ووعياً وتنظيماً لتتضح صورته المشرقة وتتحقق نتائجه الحسنه مقدماً شكره لكافة المتطوعين فرداً فرداً ومشيداً بجهودهم التي هي مساهمة عظيمة في بناء مستقبل الوطن.

واستعرض الزهراني، خصال المتطوعين وإنسانيتهم وما يقدمونه من أجل وطنهم ومجتمعهم ما يجعلنا نشيدُ به في كل محفل وأ يخصص له أكثر من مقام وأن يحتفل بهم طوال العام مقدماً باسمه وباسم كافة الفرق التطوعية الشكر الجزيل لسمو محافظ جدة وكذلك سمو مستشار أمير مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وللحضور الكرام لدعمهم ومساندتهم للأعمال التطوعية.

بعد ذلك أُلقيت كلمة المتطوعين والتي بُيّن فيها, مفهوم العمل التطوعي الذي هو الوجه الحسن للعمل الإنساني دون مقابل.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير سعود بن جلوي الجهات الراعية والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، كما التقطت الصور التذكارية مع الفرق التطوعية.