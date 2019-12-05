رئيس المدينة الاقتصادية يلتقي رواد الأعمال

جدة – البلاد

التقى الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي امس بعدد من رواد الأعمال، وذلك في مجمع ريادة الأعمال بالمدينة الاقتصادية.

ويُعد مجمع ريادة الأعمال في المدينة الاقتصادية ثمرة نجاح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يضم الآن أكثر من 30 شركة متخصصة في 11 قطاعاً اقتصادياً تشمل: الاستشارات، والخدمات الإدارية، والخدمات اللوجستية، والخدمات القانونية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والإنتاج الإعلامي وصناعة الأفلام، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات، والطاقة المتجددة وخدمات النقل والمواصلات.

وأوضح لنجاوي أن هذا اللقاء يأتي في إطار مواصلة جهود المدينة الاقتصادية في تعزيز خارطة الطريق الهادفة إلى إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول العام 2030، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة الاقتصادية، فضلاً عن المميزات التنافسية التي تقدمها المدينة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال مازن تمار, أن برنامج “دعم الشركات والمؤسسات الوطنية” يعد أحد البرامج التي تتبناها المدينة الاقتصادية مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص، الذي نسعى من خلاله إلى استقطاب المزيد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رواد المشاريع المختلفة.