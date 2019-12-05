بلومبرغ: أرامكو تنوي التسعير عند 32 ريالا

جدة – البلاد

قالت وكالة بلومبرغ إن شركة أرامكو السعودية تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم، حيث انتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر امس الأربعاء، والذي استمر منذ 17 نوفمبر الماضي.

ويعتبر سعر 32 ريالا الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب وتراوح بين 30 و32 ريالا (8 – 8.53 دولارات) للسهم ، وفي حال أكدت أرامكو التسعير عند هذا المستوى وفق الحد الأعلى، فستبلغ الحصيلة 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وأعلنت كل من “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام السبعة عشر الأولى، حيث بلغت طلبات المشاركة 189.03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم.

وكان اكتتاب الأفراد قد انتهى الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.