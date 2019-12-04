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شمبانزي عبقري يغسل الملابس مثل البشر

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1441 هـ       4 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أبو ظبي ــ سكاي نيوز

أثبت قرد من نوع الشمبانزي كفاءته في تنفيذ مهمة غير معتادة، في لقطات فيديو مثيرة التقطت من داخل حديقة حيوان وأثارت دهشة وإعجابا كبيرين على مواقع التواصل. ورصدت كاميرات مراقبة لقطات للشمبانزي، وهو يغسل الملابس مثل الإنسان تماما، في حديقة حيوانات بمقاطعة شونكينغ الصينية.

وقال أحد العاملين بمتنزه “ليهي ليدو” للحيوانات، إن الشمبانزي “يوهوي”، يحب مراقبة وتقليد العاملين في المنتزه، حسبما أشار موقع “تشاينا نيوز” الصيني الإخباري. وأراد الحارس المسؤول عن “يوهوي”، أن يرى إذا ما إذا كان الشمبانزي تعلم كيفية غسيل الملابس بعد مراقبة الحارس، وهو ما ثبت فعلا.

وترك حارس الشمبانزي قميصا أبيض وفرشاة وقطعة صابون، بجانب بركة مياه صغيرة وصخور، كي يختبر “يوهوي”. وفور إخراج الحيوان من قفصه، توجه فورا للقميص المتسخ، وأظهر فيديو المنتزه غسيله للقميص بشغف كبير.

صحيفة البلاد

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