بلايلي وجروس مُرشّحان لجوائز الأفضل في إفريقيا 2019

وينافس بلايلي (27 عامًا) على جائزة أفضل لاعب إفريقي مع بين عشرة مرشحين أبرزهم رياض محرز ومحمد صلاح وساديو ماني.

3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣

The list of Africa's elite now has 10 names 🌎🔝

Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN

— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019