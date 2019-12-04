بلايلي وجروس مُرشّحان لجوائز الأفضل في إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين النهائيين لجوائز الأفضل في القارة عن عام 2019 وشهدت وجود اسمي مدرب وصانع ألعاب الأهلي، كريستيان جروس ويوسف بلايلي.

وينافس بلايلي (27 عامًا) على جائزة أفضل لاعب إفريقي مع بين عشرة مرشحين أبرزهم رياض محرز ومحمد صلاح وساديو ماني.

3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣ The list of Africa's elite now has 10 names 🌎🔝 Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

بينما ينافس على جائزة أخرى وهي أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عن موسمه السابق مع الترجي التونسي، والذي شهد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

على مستوى اللاعبين الشباب يتصدر الدولي المغربي ولاعب بوروسيا دورتموند الألماني أشرف حكيمي الترشيحات لنيل جائزة أفضل لاعب شاب إلى جانب النيجيري شوكويزي لاعب فياريال الإسباني.

بالنسبة لجائزة مدرب العام في إفريقيا يأتي الجزائري جمال بلماضي في طليعة الترشيحات إلى جانب أليو سيسيه مدرب السنغال، والسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق والأهلي الحالي.

The list gets shorter 👀 Which one of these 5⃣ managers will win Coach of the Year❓#CAFAwards2019 pic.twitter.com/MzcyWJRlIT — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

نستعرض الترشيحات معًا..

أفضل لاعب: (ماني – صلاح – محرز – أيجالو – أوباميانج – بلايلي – بناصر – أونانا – زياش -كوليبالي)

أفضل لاعب داخل القارة: (أنيس البدري – بلايلي – كودجو لابا – طارق حامد – طه الخنيسي)

أفضل لاعب شاب : (حكيمي – شوكويزي – دياتا – دينيبو – فيكتور أوسمين)

أفضل مدرب: (بلماضي – جروس – سيسيه – معين شعباني – نيكولاس ديبويه)