انطلاق ملتقى جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين

مكة المكرمة- البلاد

انطلقت أعمال اليوم الأول لملتقى “جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين” والذي تنظمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة العلاقات والشؤون الإعلامية، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، بمقر مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.

وحملت الجلسة الأولى عنوان “رؤية (٢٠٣٠) ومشروع (حرمين) وأثره على جودة الخدمات في الحرمين الشريفين” وأكد وكيل الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية الدكتور محمد العقلا أن الرئاسة كانت وما زالت تحرص على إبراز جهود الدولة –أيدها الله- خصوصاً الإنجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي أن المعهد وبالتعاون مع الرئاسة قام بعدة دراسات ميدانية في الحرمين الشريفين واستطلاع رأي القاصدين من عدة الدول.

وتحدث المستشار بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور عمار عطار عن “مشروع حرمين” ومدى مواءمته مع رؤية المملكة (2030), وتحسين تجربة قاصدي الحرمين الشريفين, وإسهامات الرئاسة في تحسين تجربة القاصدين.

بعد ذلك انطلقت الجلسة الثانية بعنوان “توسعات الحرمين الشريفين والعناية بالكعبة المشرفة وكسوتها خلال عهد الملك سلمان” وأدارها الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام الأستاذ عبدالحميد المالكي.