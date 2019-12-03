القصبي يرأس أول اجتماعات لجنة جذب الاستثمارات

الرياض- البلاد

انطلقت بمقر الهيئة العامة للاستثمار أول اجتماعات اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في المملكة داخليا وخارجيا، وذلك برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وشهد اللقاء مناقشة آليات انتظام جهود الجهات الحكومية على صعيد توحيد الرسائل الاتصالية والنشاطات التسويقية، وجذب وتسويق الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، وذلك تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الذي يقضي بتشكيل لجنة في الهيئة العامة للاستثمار تعمل على إيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، من خلال توزيع المهام المنوطة بكل جهة، والخروج بنموذج حوكمة محدد وواضح، على أن تضع اللجنة آليات تنفيذ أعمالها وحوكمة اجتماعاتها، والقيام بالرفع إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريرا ربع سنوي يتضمن أعمال اللجنة وإنجازاتها وأهم التحديات التي تواجهها والحلول اللازمة لها.

وقرر الأمر السامي منصة “استثمر في السعودية” المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار، هوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات في المملكة، فيما تواصل الهيئة من خلال هذه الهوية التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة، مما سيساهم في تعزيز الدعم والتنوع في النمو الاقتصادي بالمملكة، خصوصا في القطاعات المستهدفة.

حضر الاجتماع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير، رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، وعدد من أصحاب السعادة المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة.

كما شهد حضور أكثر من 40 جهة حكومية من الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية بما في ذلك برامج تحقيق الرؤية، بالإضافة إلى “أرامكو السعودية”، وشركة السوق المالية السعودية “تداول”.