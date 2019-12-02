7500 منشأة تسترد الرسوم الحكومية

الرياض – البلاد

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد، أن 7.500 منشأة صغيرة ومتوسطة استفادت من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية ، بإجمالي نحو 691 مليون ريال في عدد 26.721 عملية.

وأكد خلال لقاء بغرفة الرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال والمختصين والمهتمين بقطاع الأعمال ، على أهمية رفع مساهمة هذه الفئة من المنشآت في الناتج المحلي أسوةً بالعديد من دول العالم، مبينًا أن برنامج لقاء الطاولة المستديرة، أحد مبادرات الغرفة في سبيل تعزيز التواصل ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال محافظ الهيئة إن أبرز مبادرات “سهولة ممارسة الأعمال” بالتعاون مع وزارة العمل تمثلت في إصدار عدد 9 تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج نطاقات، وكذلك احتساب الموظف السعودي الجديد في نطاقات حال تسجيله في التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى توطين المناصب القيادية في هذه الفئة من المنشآت، ودعم توظيف المسجلين في برنامج “حافز” وغيرها من المبادرات.

وفيما يتعلق بمبادرة دعم الأعمال بين المهندس الرشيد، أن الهيئة أنشأت مراكز الدعم وهي بيئة متكاملة لتوفير ما تحتاجه المنشآت ورواد ورائدات الاعمال من برامج تدريبية واستشارات متخصصة وخِدْمات إرشادية مميزة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الميزة التنافسية والنمو المستدام لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأن عدد المستفيدين الكلي من المركز بلغ 8.737 مستفيداً، إضافةً إلى 11 مليون حجم التفاعلات والزيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.