وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث طريق حضن

الطائف ـ البلاد

تسبب حادث اصطدام يوم أمس على طريق حضن الطائف في وفاة وإصابة 6 أشخاص،وفي التفاصيل أن الحادث وقع بين عدة مركبات بينها شاحنة، فيما باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف الحادث، وذلك بعد تلقيها بلاغا عن حادث الاصطدام وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه 6 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي، والمدير الطبي الدكتور علي شافعي، إضافة إلى طلب الدعم من صحة الطائف بمشاركة فرقتين إسعافيتين، لافتا إلى أنه “عند وصول أول فرقة إلى الموقع، اتضح أن الحادث يتمثل في اصطدام بين مركبتين من الأمام أدى إلى وفاة سائق شاحنة وكذلك وفاة قائد مركبة من نوع وانيت.

وتابع: “تعرضت المركبة الثالثة المرتطمة بالحادث إلى انقلاب أدى إلى إصابة ثلاث أشخاص بإصابات بليغة، إضافة إلى وفاة أحد المرافقين معهم ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاث وفيات”.