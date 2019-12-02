مسابقة لاختيار اسم لصغير “سيد قشطة”

بانكوك ـ وكالات

أتاحت حديقة حيوان في تايلاند لزوارها إمكانية المشاركة في اختيار اسم أحدث الوافدين لديها، وهو مولود لفرس النهر القزم، ” سيد قشطة ” الذي يجتذب الحشود لمشاهدته.

وولد الصغير في نهاية أكتوبر الماضي، في حديقة حيوان تديرها الدولة في إقليم تشونبوري، الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة بانكوك.

والوافد الجديد هو سادس فرس نهر قزم في تلك الحديقة وهو بصحة جيدة لكنه بلا اسم بعد.

وطرح القائمون على رعاية الصغير في الحديقة اسمين لأطباق محلية محبوبة، أحدهما هو “مو تون”، والآخر “كاكي”.

ووضعت الحديقة على صفحتها على موقع “فيسبوك” دعوة للتصويت على اختيار الاسم حتى 20 ديسمبر القادم، ووعدت المشاركين بدخول سحب على جائزة مالية أو دخول مجاني للحديقة لمدة عام.

والموطن الأصلي لفرس النهر القزم هو غابات ومستنقعات غرب أفريقيا، ويصل حجمه في البلوغ إلى نصف فرس النهر العادي.

ويمكن لزوار الحديقة رؤية الصغير يومياً وهو يتناول الخضروات، ويستحم مع أمه “جونا”، التي تبلغ من العمر 20 عاماً، والتي جذبت الزوار من قبل لذات الحديقة.

وقال مدير الحديقة: “سنرى الأم والابن معاً لما يقرب من عام، قبل أن يتسنى فصلهما”.