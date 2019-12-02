رونالدو يمتنع عن حضور حفل الكرة الذهبية

قالت تقارير إعلامية إن مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو ، سيغيب عن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية اليوم الإثنين.

ويحتضن مسرح “دي شاتليه” في العاصمة الفرنسية باريس، حفل توزيع الجوائز الذي يشهد حضورًا إعلاميًا مكثفًا.

تقدم جائزة الكرة الذهبية مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية منذ عام 1956 وتعتبر تلك هي النسخة رقم 64.

يتنافس 30 مرشحًا لنيل الجائزة الليلة من بينهم رونالدو وميسي وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وكيليان مبابي.

سبق وأن حصل رونالدو على 5 كرات ذهبية وهو بالمثل ما فاز به ميسي، بينما سيحاول بقية اللاعبين الـ 28 الحصول على كرتهم الأولى على الإطلاق.

ينطلق الحفل في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسيكون منقولًا عبر قنوات بين سبورتس ومنصات مجلة فرانس فوتبول على مواقع التواصل الاجتماعي بالبث المباشر.

تشير التسريبات إلى فوز ميسي بالجائزة وهو ما تصب في صالحه المؤشرات كذلك، الأمر الذي سيجعل حضور رونالدو مستحيلًا.

وغاب اللاعب عن حفل توزيع جوائز “ذا بيست” المقدمة من الاتحاد الدولي، شهر سبتمبر الماضي بمدينة ميلانو.

إذ سربت الصحافة فوز ميسي بالجائزة قبل الحفل بأيام، وهو ما جعل رونالدو يتغيب عن الحضور بعد تأكده من الخسارة.