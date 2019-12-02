أم تهتف فرحا لسجن ابنها

أبو ظبي ـ ترجمات

عبرت أم عن فرحتها وابتهاجها بقرار سجن ابنها، لكن شقيقه استهجن الحكم بسجنه لمدة قصيرة، قائلا إن العقوبة لم تكن طويلة بما فيه الكفاية.

والغريب في سلوك هذه العائلة حيال ابنها الذي صدر بحقه سجن لمدة 16 أسبوعا، هو السبب أو التهمة التي حوكم من أجلها، وهي “ضرب جرو حتى الموت”.

وبحسب تقارير إعلامية فقد قام جون لوك مكلولين، البالغ من العمر 26 عاما، بضرب جرو من سلالة “الراعي الألماني” أو “جيرمان شيبرد” عمره 11 شهرا، حتى الموت، قبل أن يلقي بجسده قرب مجموعة من الأشجار، الأمر الذي أصاب بعض الأطفال الذين كانوا موجودين في المكان بـ”صدمة نفسية”، فتم تقديم شكوى ضده والحكم عليه بالسجن لمدة 16 إسبوعا.