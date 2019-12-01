تأهيل 18 منشأة لممارسة تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات

البلاد : متابعات

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن القائمة الأولى للمنشآت المؤهلة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات في المباني، بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة.

جاء ذلك بعدما استوفت هذه المنشآت المعايير والشروط اللازمة من قبل الوزارة والبالغ عددها ثمانية شروط، لممارسة نشاط تدقيق المياه وكشف التسربات، حيث ناقشت الوزارة خلال ورشة عمل أقيمت مؤخرًا بمقرها بالرياض أكثر من 25 شركة ومؤسسة عاملة في المجال المعايير والشروط المطلوبة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.

وللاطلاع على قائمة أسماء الشركات والمنشآت المؤهلة على الرابط التالي: https://bit.ly/2LbYNnA إلى هذا، حثت الوزارة عموم الجمهور على التعامل مع المنشآت المؤهلة المذكورة بموقع الوزارة الإلكتروني، على أن يتم التفاهم المسبق على سعر تقديم الخدمة وفقًا للعمل المزمع تقديمه من قبل هذه المنشآت، داعية في الوقت نفسه الشركات غير المؤهلة للقيام بتدقيق المياه وكشف التسربات إلى التسجيل في المرحلة الثانية لورش عمل تأهيل الشركات والتي ستقام يوم 15 ديسمبر المقبل.