رئيس الوزراء العراقي يقدم استقالته للبرلمان

بغداد : وكالات

سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، استقالته رسميا إلى مجلس النواب “البرلمان”، وذلك غداة إعلانه عزمه ترك منصبه تحت ضغط الاحتجاجات المستمرة في الشارع منذ شهرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن البرلمان سيحدد الوضع القانوني لحكومة عادل عبد المهدي بعد قبول استقالته وفقا للدستور.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة الأحد للتصويت على طلب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقت لم يشهد العراق رحيل رئيس حكومة قبل نهاية ولايته.

وميدانيا، لا يزال العراقيون يواصلون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة “غير مقنعة” مصرين على “تنحية جميع رموز الفساد”.

ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصا وجرح 15 ألف ، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي.