حذاء نابليون بـ88 ألف دولار

باريس – وكالات

طرحت دار “درو” الفرنسية للمزادات أمس حذاء برقبة لنابليون بونابرت للبيع بمبلغ قد يصل إلى 80 ألف يورو.

وتعتقد دار المزادات أن نابليون امتلك حذاء ركوب الخيل الجلدي خلال منفاه الأخير في جزيرة سانت هيلينا بالمحيط الأطلسي، بعد هزيمته في معركة ووترلو.

وقال ألكسندر جيكيلو، المسؤول عن مزاد بيع الحذاء: “من الصعب فصل هذا الحذاء عن صورة نابليون في أذهاننا والمرتبطة بقبعة، وحذاء برقبة، وربما سترة طويلة”.

وقالت الدار: إن المارشال برتران، آخر من رافق نابليون، حصل على الحذاء بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي عام 1821 قبل أن ينتقل إلى النحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون على صهوة جواد.

ووفقا لدار المزادات، منح ابن ماروكيتي الحذاء للسيناتور الفرنسي “بول لو رو” في مطلع القرن الـ20، ومنذ ذلك الحين ظل مملوكا لأسرته.