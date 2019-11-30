القحطاني يكشف عن “مفاجآت” بشأن حفل اعتزاله

أقام القائد الأسطوري لفريق الهلال، ياسر القحطاني، مؤتمرًا صحفيًا لكشف كواليس حفل اعتزاله المقرر غدًا الأحد.

من المنتظر أن تجمع مباراة اعتزال القحطاني (37 عامًا) بين فريقي “Y20” الخاص بياسر ضد فريق الهلال في العاصمة الرياض.

وستتسم المباراة بصبغة عالمية وإقليمية منقطعة النظير، إذ ستشهد مشاركة بعض النجوم العرب والكرة الأوروبية والإفريقية.

يأتي في طليعة اللاعبين المشاركين كل من فرانشسكو توتي وروبين فان بيرسي وصامويل إيتو إضافة إلى عمر السومة.

وبطبيعة الحال سيشارك بعض لاعبي الهلال القدامي على غرار كريستيان ويليهاملسون وطارق التائب وميريل رادوي ولي يونج.

وقال ياسر خلال المؤتمر الصحفي أن كأس دوري أبطال آسيا سيكون حاضرًا غدًا في الملعب وسيتم إجراء سحب قرعة لأحد الجماهير للتصوير مع الكأس.

وأضاف أنه كانن بالإمكان الإتيان بفريق برشلونة الإسباني بيد أنه تراجع عن هذا القرار في الرمق الأخير.

وعلل القحطاني ذلك بأن الأندية العالمية باتت تأتي إلى المملكة كثيرًا في الفترة الأخيرة.

ما أضفى الأجواء الرائعة على المؤتمر قول القحطاني بأن الأندية العالمية تتردد كثيرًا على المملكة لدرجة أنه شعر بأن ميسي يقطن في منطقة البديعة.

ياسر القحطاني : حسيت أن ميسي ساكن في البديعة pic.twitter.com/RHdBiySL83 — هاني البشر (@al6nean) November 30, 2019

بينما أشار إلى أن الشيء المحزن في مسيرته كان عدم فوزه بدوري أبطال آسيا مع الهلال وكأس الأمم الآسيوية مع المنتخب السعودي.

شيء آخر كشفه ياسر وهو استمرار فريق “Y20” لما بعد حفل الاعتزال مع تغيير الأسماء، حيث سيساهم في بعض المباريات الخيرية.

بينما قال بأن تتويج الهلا ببطولة دوري أبطال آسيا جاء “غصبًا عنها” وأنه لا يزال يعيش لحظات الفرح منذ الفوز باللقب.

من المقرر أن يرتدي ياسر أقمصة الفرق التي لعب لها خلال مسيرته وهي الهلال والقادسية والعين والمنتخب السعودي.