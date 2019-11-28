جدة : البلاد

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس قراراً بإعادة تشكيل لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي وفق الآتي:

أولاً: إعادة تشكيل “لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي” برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الدكتور/ محمد بن أحمد الخضيري، وعضوية كل من:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، المشرف العام على مكتب الرئيس العام بالوكالة عضواً.

2- المهندس/ فهد بن عبدالمحسن حكيم، مدير عمليات المسجد النبوي بمجموعة بن لادن السعودية عضواً.

3- الأستاذ/ محمد بن عبدالقادر سكر، الوكيل المساعد للشؤون الفنية والخدمية عضواً.

4- المهندس/ فيصل بن محمد الجهني، الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية عضواً.

ثانياً: تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة الخدمات والشؤون الفنية والهندسية.

ثالثاً: ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لنا عن الأعمال المنجزة.