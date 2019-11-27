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القبض على المتهمين بجريمة السطو على محل تموينات بتبوك

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      27 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصا وسرقة مبلغ مالي يزيد عن أربعة آلاف ريال وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات .

وقد أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء ، بتوفيق الله ، عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر) ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم  .

صحيفة البلاد

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