ضبط 3 متهمين في 16 سرقة بالمدينة وجدة

جدة : البلاد

تمكنت الأجهزة الأمينة بمنطقة المدينة المنورة من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، لتورطهم بسرقة أحد محلات العود والبخور .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتهمين سرقوا مبلغ ثمانين ألف ريال وبعض العود

والبخور الذي بلغت قيمته حوالي خمسة وعشرين ألف ريال.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم بما نُسب إليهم وضبط بعض المسروقات بحوزتهم

كما أقروا بارتكاب (۱۰) سرقات مماثلة ما بين المدينة ومحافظة جدة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.