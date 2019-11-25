خليجي 24 : عموري أبرز الغائبين عن الإمارات في البطولة

خلت قائمة المنتخب الإماراتي المشارك في بطولة خليجي 24 في قطر من صانع الألعاب المميز عمر عبد الرحمن “عموري”.

واستبعد الجهاز الفني للإمارات بقيادة الهولندي بيرت فان مارفك، عموري بسبب عدم جاهزيته التامة للمشاركة في البطولة، إذ يستكمل فترته التاهيلة من الإصابة في مدينة برشلونة الإسبانية.

كان من المفترض وفق ما نشره الاتحاد الأماراتي لكرة القدم فإن اللاعب عاد إلى المعسكر متأخرًا لكن الإدارة ارتأت ضرورة استكمال فترة علاجه ببرشلونة وعدم الاستعجال في الزج به بالمباريات.

UAE National Team Lineup for the Arabian Gulf Cup 24 ..#خليجي24 #Khaliji24 pic.twitter.com/Z0SDTe6Fdf — UAEFA (@uaefa_ae) November 24, 2019

كما يغيب عن قائمة الإمارات علي سالمين الذي سيخض لعملية جراحية في الركبة، إضافة إلى المدافع وليد عباس.

وتقام بطولة خليجي 24 في قطر في الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر بمشاركة 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق.

فيما كانت منتخبات المجموعة الثانية السعودية وعمان والكويت والبحرين.

ويفتتح المنتخب الإماراتي مشوار البطولة بمقابلة نظيره اليمني غدًا 26 نوفمبر على ملعب عبد الله بن خليفة بالدوحة.

بينما يمتلك لقبين للبطولة عامي 2007 و 2013 ويسعى لإحراز لقبه الثالث من قطر.