الرياضة

خليجي 24 : عموري أبرز الغائبين عن الإمارات في البطولة

محمد ابو الوفاaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      25 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خلت قائمة المنتخب الإماراتي المشارك في بطولة خليجي 24 في قطر من صانع الألعاب المميز عمر عبد الرحمن “عموري”.

واستبعد الجهاز الفني للإمارات بقيادة الهولندي بيرت فان مارفك، عموري بسبب عدم جاهزيته التامة للمشاركة في البطولة، إذ يستكمل فترته التاهيلة من الإصابة في مدينة برشلونة الإسبانية.

كان من المفترض وفق ما نشره الاتحاد الأماراتي لكرة القدم فإن اللاعب عاد إلى المعسكر متأخرًا لكن الإدارة ارتأت ضرورة استكمال فترة علاجه ببرشلونة وعدم الاستعجال في الزج به بالمباريات.

كما يغيب عن قائمة الإمارات علي سالمين الذي سيخض لعملية جراحية في الركبة، إضافة إلى المدافع وليد عباس.

وتقام بطولة خليجي 24 في قطر في الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر بمشاركة 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق.

فيما كانت منتخبات المجموعة الثانية السعودية وعمان والكويت والبحرين.

ويفتتح المنتخب الإماراتي مشوار البطولة بمقابلة نظيره اليمني غدًا 26 نوفمبر على ملعب عبد الله بن خليفة بالدوحة.

بينما يمتلك لقبين للبطولة عامي 2007 و 2013 ويسعى لإحراز لقبه الثالث من قطر.

محمد ابو الوفا

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