آلاف الحناجر تردد أغنيات الجسمي وأصيل وبلقيس بموسم الرياض

الرياض ــ خالد بن مرضاح

ساهم اعتدال الطقس في الرياض بتوافد الآلاف من محبي الطرب لحضور الحفل الاستثاني للثلاثي حسين الجسمي وأصيل أبوبكر وبلقيس فتحي وعاشت في تفاصيل واجواء الحفل الفني الكبير والذي اتسم بالاغنيات الطربية، ورددت آلاف الحناجر اغنيات مطربي الحفل في تناغم ، وحملت الأنسام بوح الاغنيات لترتسم كذكرى لـ” موسم ” عابق بالثراء كما العطر .

في البداية صعدت الفنانة بلقيس على المسرح، وقدمها المذيع محمد الشريف بأبيات شعرية تفاعل معها الجمهور، وتغنت بلقيس بعدد من أغنياتها التي نالت استحسان وتفاعل الجمهور، حيث تغنت بأغنيات الا يأهل الرياض، حقير الشوق، مجنون، شوف لي حل بجمالك، التاج، فوق هام السحبن تعالى تشوف، تقول الله يعطني، ، وتغنت برائعة فيروز «نسم علينا الهوى» التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، كما أدت الاغنية الشهيرة «الله يطعني» وأغنية «يا منيتي».

واختتمت بلقيس وصلتها الغنائية بالعمل الوطني الشهير لفنان العرب محمد عبده «فوق هام السحب» وسط تفاعل جماهيري كبير.

وبدأ أصيل أبو بكر وصلته بعدد من أفضل وأشهر أغنياته حيث تفاعل الجمهور معه بأغنية «الخبر نفس الخبر، وزعلوه، وتعبك راحة، ما ألومك، ايه أحبك، العمر من دونك، يا بلادي، تدري أنك غير، أنت وينك أدور منك يومين، واج من الناس، اشتقتلك حيل، هي السنين، أعجبك،

وفي النهاية صعد الفنان حسين الجسمي على خشبة المسرح، وحياه الجمهور لفترة طويلة ، وتفاعلوا معه بشكل كبير، ورددوا معه أبرز أغانيه، وغنى بعدة أغاني بحر الشوق، 6 الصبح، أبشرك، رعاك الله، جديلة، أما براوه التي تفاعل معها الجمهور، مرني، مهم جدا، نصف الفراق، الشاكي، قاصد، وتبغى لي، تعاندني، وبحبك وحشتيني، أجا الليل، أحبك، بشرة خير، تسأل بعد، ووحده وطنية الاماراتي لأخو نورة حزامة، قول رجعت ليه، وأكديللي، شفت، حدر القمر.